Getränkemarkt überfallen

Nr. 0046

Zwei Maskierte überfielen gestern Abend ein Geschäft in Marzahn. Gegen 18.10 Uhr betraten nach ersten Erkenntnissen zwei Täter das Geschäft an der Allee der Kosmonauten. Einer der Räuber richtete eine Schusswaffe auf den 31-jährigen Angestellten, hielt ihm eine Tüte hin und forderte Geld. Sein Komplize blieb derweil am Eingang stehen und beobachtete die Straße. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute in Richtung Poelchaustraße. Der 31-Jährige blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 ermittelt.