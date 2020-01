Mitglied des Abgeordnetenhauses beleidigt - Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 0040

Wegen Beleidigung eines Mitgliedes des Abgeordnetenhauses am gestrigen Nachmittag in Pankow ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz. Der 31-Jährige alarmierte die Polizei gegen 15.25 Uhr und zeigte an, dass Unbekannte die Fassade des Wohnhauses, in dem er wohnt, mit Schriftzügen beschmiert hatten, durch die er sich beleidigt fühlt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.