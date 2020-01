Auf Weihnachtsmarkt mit Schusswaffe hantiert

Nr. 0038

Ein Mann hantierte gestern Nachmittag in Charlottenburg mit einer Schusswaffe. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Weihnachtsmarkts auf dem Breitscheidplatz Kräfte des Infomobiles des Polizeiabschnittes 25 und teilte mit, dass ein Mann in einer Restauranthütte mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Die Einsatzkräfte sprachen den Mann an und forderten ihn auf, seine Hände hoch zu nehmen und die Schusswaffe los zu lassen. Dies lehnte der Mann ab, so dass die Polizeibeamten zugriffen, ihn zu Boden brachten und fesselten. Bei der Festnahme leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand, der nur durch den Einsatz körperlichen Zwanges beendet werden konnte. In seiner Jacke fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe. Im Verlauf der weiteren Bearbeitung meldeten sich Zeugen die angaben, dass der 20-Jährige sie vorher bedroht haben soll. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, aus dem er später nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Einer der beiden Polizisten wurde durch die Widerstandshandlung leicht an einer Hand verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.