Festnahme nach Einbruch in Auto

Nr. 0035

Zwei Zeugen hielten gestern Mittag einen mutmaßlichen Autoeinbrecher in Halensee fest und übergaben ihn der Polizei. Gegen 13.30 Uhr kehrten der 35-jährige Nutzer eines Audi und dessen Begleiter zu einem Parkplatz eines Baumarktes am Kurfürstendamm zurück. Kurz vor dem Wagen sahen sie einen Mann, der gerade den Kofferraum durchwühlte. Als dieser die beiden bemerkte, versuchte er zu flüchten, wurde jedoch von ihnen festgehalten und alarmierten Polizisten übergeben. Diese fanden bei dem 44-Jährigen neben einem Klappmesser und einem Pfefferspray auch ein Gerät zum Auffangen des Signals des Fahrzeugschlüssels. Die Polizisten brachten den Tatverdächtigen in ein Gewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 überstellt wurde.