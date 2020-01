84-Jährige von Auto erfasst

Nr. 0031

In Friedrichshain wurde gestern Abend eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger gegen 18.25 Uhr mit einem Renault die Mollstraße in Richtung Platz der Vereinten Nationen und erfasste die 84-Jährige, die von rechts aus die Straße überquerte. Sie wurde mit Kopf-, Arm- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.