Senior bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0030

Ein Senior ist gestern Abend bei einem Unfall in Lichtenrade schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 78-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Hyundai im Töpchiner Weg in Richtung der Straße Alt-Lichtenrade unterwegs, kam einige Meter hinter dem Baldersheimer Weg nach rechts ab und stieß zunächst gegen einen geparkten Renault Captur. Im weiteren Verlauf touchierte der Senior mit seinem Wagen einen vor dem Renault geparkten Skoda und kam dann an dem davor geparkten Renault Clio zum Stehen. Der 78-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Beinverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizeikräfte. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernommen.