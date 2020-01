Nr. 0027

Heute früh sind Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in Mitte eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter gegen 3.50 Uhr durch eine Seitentür in das Geschäft in der Neuen Schönhauser Straße ein und entwendeten eine Vielzahl hochwertiger Jacken des Herstellers „Canada Goose“. Die Ermittlungen führt das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 3.