Raser an seiner Wohnanschrift erwartet

Nr. 0026

Polizisten erwarteten in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Raser vor dessen Wohnanschrift. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Zeugen den Autofahrer gegen 23 Uhr an der Heerstraße Höhe Sandstraße in Wilhelmstadt, als er sehr schnell mit einem VW Golf in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs gewesen sein soll. Während seiner Fahrt soll er an Kreuzungen und Einmündungen jeweils über die Abbiegespur an allen anderen vorbeigefahren sein und dort bei rotes Licht abstrahlenden Ampeln gewartet haben, bis sie wieder auf Grün umschalteten. Dann soll er mit überhöhter Geschwindigkeit vor den anderen Fahrzeugen wieder eingeschert sein. Eine Suche nach dem mutmaßlichen Raser durch alarmierte Einsatzkräfte verlief erfolglos, sodass diese später vor der Wohnanschrift des VW-Fahrers in Staaken warteten, an der er auch kurz darauf eintraf. Die Beamten sprachen den Mann an, der sich zu den Tatvorwürfen nicht äußern wollte, und beschlagnahmten seinen Führerschein sowie seinen Wagen. Der 23-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und einer Vielzahl von Rotlichtverstößen sowie anderer Ordnungswidrigkeiten verantworten.