Unbekannte beschädigten bereits in der Silvester-Nacht ein Jobcenter in Wedding. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckte gegen 1 Uhr an der Gebäudeseite zum Max-Josef-Metzger-Platz mehrere Beschädigungen der Fassade, einiger Fenster sowie zweier Türen und alarmierte über seine Zentrale die Polizei. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.