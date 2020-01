Fuchs erlöst

Nr. 0019

Ein Polizist musste gestern Abend einen Fuchs in Britz von seinen Qualen erlösen. Gegen 21 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Mercedes in der Blaschkoallee in Richtung Späthstraße unterwegs und erfasste zwei Füchse, die plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen waren. Ein Fuchs war sofort tot, der zweite erlitt schwere Verletzungen. Ein Polizist einer alarmierten Funkwagenbesatzung erschoss den Fuchs mit einem Schuss aus seiner Dienstpistole, um ihn von seinen Leiden zu erlösen. Eine Gefährdung Dritter konnte ausgeschlossen werden.