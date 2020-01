Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0018

Bei einem Unfall gestern am frühen Abend in Lichtenberg ist ein Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 52-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem Toyota in der Storkower Straße in Richtung Josef-Orlopp-Straße unterwegs und bog links in die Alfred-Jung-Straße ab. Dabei erfasste er den 28-Jährigen, der ihm mit einem Kleinkraftrad entgegenkam. Er hatte die Storkower Straße in Richtung Landsberger Allee befahren. Der Zweiradfahrer stürzte in Folge der Kollision und erlitt Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.