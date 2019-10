Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Nr. 2585

Zu einem Verkehrsunfall, der sich letzte Woche in Lichterfelde in der Nacht zu Freitag ereignet hatte, sucht die Polizei Berlin nach Zeugen.

Am 25. Oktober 2019 befuhr gegen 0.30 Uhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die Goerzallee in Lichterfelde in Richtung Ortlerweg von der Wismarer Straße aus kommend. Ersten Ermittlungen und Aussagen zufolge bog ein unbekanntes Fahrzeug aus der Luzerner Straße nach links in die Goerzallee ab, wodurch der 25-Jährige stark abbremsen musste, die Kontrolle verlor, stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der Rollerfahrer wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Fahrer des unbekannten PKW hielt nicht an und fuhr weiter.

Eine Frau soll mit ihrem Pkw hinter dem Kleinkraftrad gefahren sein und könnte den Verkehrsunfall beobachtet haben. Diese wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer 4664-472800 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.