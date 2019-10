Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen

Nr. 2473

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Lichterfelde erlitt eine Frau schwerste Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 46-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens gegen 9 Uhr auf der Drakestraße, aus Richtung Unter den Eichen kommend, in Richtung Ringstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung Mommsenstraße trat die 82-Jährige auf die Fahrbahn der Drakestraße, wo sie vom LKW des 46-Jährigen erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin schwerste Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik, wo sie seitdem operiert wird. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion 4 übernahm die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalles.