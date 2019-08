Schwerverletzte nach Vollbremsung eines BVG-Busses – Zeugen gesucht

Nr. 1998

Die Polizei Berlin erhofft sich nach einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein BVG-Bus der Linie M27 gestern Vormittag auf der Pankstraße in Richtung Badstraße. Gegen 11 Uhr kam an der Kreuzung Böttgerstraße plötzlich ein schwarzes Auto rückwärts auf die Pankstraße gefahren. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern. Durch die Vollbremsung stürzte eine 67-jährige Frau, die als Fahrgast in dem Bus war, und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des schwarzen Autos entfernte sich vom Unfallort, bevor seine Personalien aufgenommen werden konnten.

Fragen der Polizei:



Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem schwarzen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 unter der Rufnummer (030) 4664-372800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.