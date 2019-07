Mann niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt

Nr. 1694

Eine lebensgefährliche Schussverletzung erlitt in der vergangenen Nacht ein Mitarbeiter eines Spätkaufs in Charlottenburg. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen zwei Unbekannte kurz vor Mitternacht das Geschäft in der Goethestraße betreten und den 35-Jährigen niedergeschossen haben. Anschließend flüchteten die Täter. Der Schwerverletzte kam mit einem Notarzt in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert werden musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, die derzeit noch unklar sind, führen die Staatsanwaltschaft Berlin und die Ermittlerinnen und Ermittler der 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes.