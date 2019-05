Betrüger mit Bildern gesucht

Nr. 1140

Mit Bildern suchen Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin nach zwei bundesweit agierenden Betrügern. Den noch unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, zwischen dem 19. September 2018 und dem 22. März 2019 mit gefälschten Ausweisen in verschiedene Banken und Sparkassen in Berlin und anderen Orten Deutschlands gegangen zu sein, um sich dort in knapp 30 Fällen von fremden Konten Geld auszahlen zu lassen. Dadurch entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.