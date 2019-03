Mann und Frau durch Stiche schwer verletzt

Nr. 0739

Eine Frau soll heute Vormittag in Wedding einen Mann und eine Frau nach einem Streit schwer verletzt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich eine 37-Jährige und eine Gruppe bestehend aus zwei Männern und einer Frau gegen 10.30 Uhr in einer U-Bahn der Linie U6. Die Fahrt ging in Richtung Alt-Mariendorf. Dabei entwickelte sich ein Streit zwischen den Personen, in der Folge die 37-Jährige auf das Trio einstach und einen Mann und eine Frau schwer verletzte. Zeugen des Geschehens gelang es, die Frau bis zum Eintreffen alarmierter Polizisten festzuhalten, die sie anschließend im U-Bahnhof Rehberge festnahmen. Die beiden Verletzten, eine 49-Jährige und ein 29-Jähriger, kamen zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr besteht nicht. Der Dritte, ein 54-Jähriger, blieb unverletzt. Die 8. Mordkommission hat die derzeit noch laufenden Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt übernommen.