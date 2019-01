Mutmaßlicher Mörder mit internationalem Haftbefehl gesucht – Belohnung ausgelobt

Po polsku

domniemany morderca poszukiwany międzynarodowym nakazem aresztowania – wyznaczona nagroda

Wspólnie z Prokuraturą Berlin funkcjonariusze Krajowego Urzędu Kryminalnego w Berlinie poszukują 67-letniego obecnie VLADIMIRA SVINTKOVSKIEGO. Jest on w uzasadniony sposób podejrzany o to, że 6 maja 1999 r. w Berlinie-Zehlendorf zabił strzałem w głowę zajmującego się handlem medykamentami Piotra Blumenstocka.

Poszukiwany jest obywatelem polskim o rosyjskich korzeniach. Jest mistrzem przeistaczania się, regularnie nosi różne peruki, zmienia wygląd swego zarostu. Być może zmienił twarz z pomocą chirurgii plastycznej i wygląda wyraźnie młodziej. W przeszłości podejrzany używał wielu tożsamości alias, zatem należy zakładać, że żyje pod nieznanym nam nazwiskiem.

Zdjęcia tu pokazane pochodzą z lat 1990-tych. Jego charaktarystyczne rude włosy i broda w międzyczasie przypuszczalnie zblakły lub osiwiały. Vladimir Svintkovski ma mniej więcej 176 cm wzrostu i mówi wieloma językami, w tym po niemiecku, po polsku i po rosyjsku.

Prowadzący dochodzenie pytają:

Kto zna Vladimira Svintkovskiego i może podać informacje co do jego miejsca pobytu?

Kto może udzielić informacji o osobach pozostających w kontakcie ze Svintkovskim?

Kto zna miejsca, w których poszukiwany się pojawia lub pojawiał?

Za wskazówki do zdobycia środków dowodowych, które prowadzą do wyjaśnienia przestępstwa, Prokuratura Berlin wyznaczyła nagrodę w wysokości do 10.000,- Euro (dziesięć tysięcy Euro).

Nagroda przeznaczona jest wyłącznie dla osób, których obowiązkiem zawodowym nie jest ściganie przestępstw. Osoby, które brały udział w tym przestępstwie nie mogą otrzymać nagrody. Przydzielenie nagrody następuje z wyłączeniem roszczeń na drodze prawnej.

Informacje przekazywać można do Krajowego Urzędu Kryminalnego (Landeskriminalamt) Berlin pod numerem telefonu (030) 4664-973209, faksem (030) 4664-973299, lub pocztą elektroniczną fahndung-blume@polizei.berlin.de albo w każdym komisariacie policji.