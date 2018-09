Versuchter Totschlag - Polizei bittet um Mithilfe

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1840

Zu einem versuchten Totschlag Anfang Mai 2018 in Friedrichshain sucht die Polizei Berlin nach Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen drei Männer einen 32-Jährigen am Sonntag, 6. Mai 2018, gegen 1.45 Uhr an der Stralauer Allee Ecke Warschauer Straße unter der Bahnbrücke attackiert und zu Boden gebracht haben. Auch als der 32-Jährige dort lag, soll das Trio nicht von ihm abgelassen haben. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Angreifer. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort musste er in ein künstliches Koma versetzt werden. Nur durch Notoperationen konnte sein Leben gerettet werden.

Die Mordermittler fragen:

Wer hat die Tat am Sonntag, 6. Mai 2018, gegen 1.45 Uhr beobachtet?

Wem sind zur Tatzeit drei Männer an der Warschauer Brücke beziehungsweise in der Nähe aufgefallen, die sich gegebenenfalls schnelleren Schrittes vom Tatort entfernten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben?

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.