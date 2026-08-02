Nr. 0936
Gestern Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Rudow gegen einen Radfahrer und flüchtete dann vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 80-jährige Senior mit seinem Fahrrad auf der Straße Alt-Rudow von der Neuköllner Straße in Richtung Köpenicker Straße unterwegs, als ihn ein Autofahrer angefahren habe, der aus dem Ehrenpreisweg nach links in die gleiche Fahrtrichtung einbog. Der Senior stürzte, sein Fahrrad wurde vom Auto noch mitgeschleift, bis dessen Fahrer ausstieg. Zeuginnen und Zeugen berichteten, dass er jedoch nicht geholfen, sondern lediglich das Fahrrad unter dem Auto hervorgeholt habe und dann weitergefahren sei. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Senior für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Inzwischen meldete sich ein 38-Jähriger auf einem nahegelegenen Polizeiabschnitt und gab an, das Fahrzeug gefahren und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde nach richterlicher Anordnung in einem Polizeigewahrsam Blut abgenommen. Zudem wurde das mutmaßlich durch ihn genutzte Fahrzeug beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.
Am Abend, dem 25.07.2026, gegen 22 Uhr wurden auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten in Berlin mehrere Personen von einem Pkw angefahren. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch lebensgefährlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es mindestens einen Tatverdächtigen. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw.
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Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise sowie selbst gefertigte Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über das folgende Hinweisportal für die weiteren Ermittlungen zu übermitteln:
Fahrradfahrer umgefahren und geflüchtet
Polizeimeldung vom 02.08.2026
Neukölln