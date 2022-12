Mit Mietwagen überschlagen

Nr. 2474

Im Ortsteil Rosenthal verunfallte letzte Nacht eine Frau mit einem Mietwagen. Kurz nach 22 Uhr befuhr die 33-Jährige die Fahrbahn der Hauptstraße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Auto stieß. In Folge der Kollision hob der Mietwagen ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Noch vor Eintreffen der von einem sogenannten Knallzeugen alarmierten Rettungskräfte befreite sich die Fahrerin eigenständig aus dem Auto. Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen am linken Bein, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. In selbigem wurde ihr ebenso Blut abgenommen, nachdem ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,9 Promille ergab. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen wurden, dauern an.