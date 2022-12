Festnahmen nach Diebstahl aus Auto

Nr. 2456

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 26 nahmen gestern Nachmittag in Schöneberg einen Jugendlichen und zwei Heranwachsende nach einem Diebstahl aus einem Fahrzeug fest. Ein Polizist außer Dienst hatte die drei 16, 18 und 20 Jahre alten und einen weiteren, unbekannt gebliebenen männlichen Tatverdächtigen gegen 16.50 Uhr in der Berliner Straße / Ecke Bundesallee bemerkt, weil sie sich auffällig stark für ein dort abgestelltes Taxi interessierten. Kurz darauf beobachtete der Polizist, wie eine der Personen ein Fenster auf der Fahrerseite des Fensters einschlug, mit einer Hand die Fahrertür öffnete und Gegenstände aus dem Auto an sich nahm. Anschließend lief der Dieb mit den drei offenbar die Tat absichernden Personen in den U-Bahnhof Berliner Straße, wo alle in eine U-Bahn nach Rudow stiegen. Auf Hinweis des die Tat beobachtenden Polizisten wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet, wobei drei der Tatverdächtigen in einem von der BVG gestoppten Zug im U-Bahnhof Eisenacher Straße festgenommen werden konnten. Bei ihnen fanden die Beamtinnen und Beamten drei Mobiltelefone, von denen zwei aus dem Taxi stammten, sowie unter anderem zwei mutmaßlich als Tatwerkzeuge genutzte Nothämmer. Die 16-, 18- und 20-Jährigen kamen für erkennungsdienstliche Behandlungen in einen Polizeigewahrsam und wurden von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.