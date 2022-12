Senior bestohlen - Tatverdächtiger gefasst

Nr. 2454

Ein mutmaßlicher Taschendieb suchte sich gestern Nachmittag in Rudow einen offensichtlich mobilitätseingeschränkten und gebrechlichen Mann als Opfer aus. Allerdings hatte er nicht damit gerechnet, kurz darauf von einem außer Dienst befindlichen Polizisten festgenommen zu werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen näherte sich der Verdächtige gegen 13.30 Uhr einem langsam an einem Rollator laufenden Mann in der Straße Alt-Rudow. Er soll ihn dann angerempelt und dabei aus der Gesäßtasche die Geldbörse entwendet haben. Dies bemerkte der 79-Jährige jedoch, drehte sich um, sprach den mutmaßlichen Langfinger an und forderte die Rückgabe seines Portemonnaies.

Das Geschehen beobachtete ein außer Dienst befindlicher Polizist. Als der Ertappte die Beute zurückgab und sodann vom Ort flüchten wollte, versetzte sich der Polizeihauptkommissar in den Dienst, nahm den 35-Jährigen fest und übergab ihn seinen alarmierten Kollegen des Polizeiabschnitts 48.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Festgenommene dem für Taschendiebstahl zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.