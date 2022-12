Fahrgast durch Flaschenwurf verletzt

Nr. 2453

In Prenzlauer Berg wurde in der vergangenen Nacht ein 17-jähriger Fahrgast eines BVG-Busses durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der 61-jährige Fahrer eines Busses der Linie N2 in Fahrtrichtung U-Bahnhof Ruhleben unterwegs, als das Fahrzeug beim Passieren der Haltestelle U-Bahnhof Senefelder Platz von einem unbekannt gebliebenen Mann mit einer gefüllten Bierflasche beworfen wurde. Die Flasche durchschlug und zerstörte eine Seitenscheibe des Busses und traf einen 17-jährigen Insassen am Hinterkopf. Der Busfahrer bremste sein Fahrzeug ab, rief einen Krankenwagen und die Polizei. Der leicht verletzte Fahrgast wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt. Der Flaschenwerfer konnte in unbekannte Richtung flüchten. Die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung dauern an.