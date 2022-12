Handy aus Jackentasche entwendet – Festnahme

Nr. 2432

In Neukölln nahmen Einsatzkräfte der Brennpunkstreife des Polizeiabschnitts 54 gestern Nachmittag einen Mann wegen Taschendiebstahls fest. Gegen 16.25 Uhr versuchte der bis dahin Unbekannte auf dem U-Bahnhof Hermannplatz einer 65-Jährigen das Mobiltelefon zu stehlen. Da die Frau den Griff in ihre Jackentasche bemerkte, ließ der Tatverdächtige von seinem Vorhaben ab. Dies hatten jedoch auch die Zivilkräfte beobachtet und behielten den Tatverdächtigen im Auge. Weitere Einsatzkräfte nahmen währenddessen die Personalien der Frau auf.

Der Tatverdächtige folgte kurz darauf einer 31-Jährigen und griff auch ihr in die Jackentasche. Dabei gelang es dem Mann, das Mobiltelefon der Frau zu entwenden. Doch die Freude über die Beute war nur von kurzer Dauer. Die Zivilfahnder nahmen den dreisten Dieb fest und fanden bei seiner Durchsuchung auch das eben gestohlene Smartphone, welches sie der Frau wieder aushändigen konnten. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den 46-Jährigen letztlich für eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und übergaben ihn anschließend dem für Taschendiebstahl zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamtes, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.