Kontrolle über Sportwagen verloren

Nr. 2431

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Wilhelmstadt alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Sportwagen gegen 17.30 Uhr die Havelchaussee in Richtung Angerburger Allee befahren haben, als der 26-jährige Fahrer plötzlich die Kontrolle über das PS-starke Fahrzeug verlor. Er schleuderte auf der Gegenfahrbahn gegen einen Baum und kam an einem Zaun zum Stehen. Bei dem Unfall verlor der Wagen einen Reifen, der auf die Gegenfahrbahn flog. Ein 24-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den Reifen, wodurch sein Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Er selbst blieb unverletzt. Der Fahrer des Sportwagens hingegen erlitt schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).