Über den Balkon eingebrochen, aus dem Fenster geflüchtet

Nr. 2417

Nur von kurzer Dauer war gestern Nachmittag die Flucht eines mutmaßlichen Einbrechers in Prenzlauer Berg. Eine aufmerksame Passantin bemerkte gegen 17.20 Uhr eine dunkel gekleidete Person auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Gürtelstraße. Zeitgleich erblickte sie eine Gestalt, die sich in der Nähe in einem Gebüsch versteckte und pfiff, als die Frau stehenblieb. Daraufhin duckte sich die Person auf dem Balkon. Die 47-Jährige setzte ihren Weg fort und alarmierte aus sicherer Entfernung die Polizei. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, sprang ein Mann aus einem Fenster der betroffenen Wohnung, versuchte zu flüchten, konnte aber in der nahegelegenen Hanns-Eisler-Straße festgenommen werden. Der 31-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und musste sich dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige, bei dem Einbruchswerkzeug und eine Taschenlampe beschlagnahmt wurden, die Balkontür aufgehebelt und das Wohnungsinnere durchwühlt, jedoch die Flucht ohne Beute angetreten. Er wurde anschließend dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Sein mutmaßlicher Komplize konnte indes unerkannt entkommen.