Frau verfolgt und sexuell missbraucht – Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2410

Mit der Veröffentlichung einer Videosequenz sowie eines Fotos aus einer Überwachungskamera der U-Bahnlinie 5 sucht die Polizei Berlin nach einem derzeit unbekannten Mann, der am Sonntag den 28. August 2022 eine Frau in Friedrichsfelde grob attackiert und sexuell missbraucht haben soll. Zunächst habe der Unbekannte in der U-Bahn Kontakt zu der Frau aufgenommen. Im Anschluss verfolgte er sie vom U-Bahnhof Tierpark aus in eine nahe gelegene Grünanlage in der Dathepromenade und überwältigte sie dort.

ca. 25-30 Jahre alt

ca. 175-180 cm groß

schlanke Statur

Bekleidet mit einem fliederfarbenen Kapuzenpullover und einer blaue Jeans

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder Täter machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 913 402, per Telefax unter der Rufnummer (030) 4664 – 913 499, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.