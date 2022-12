Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2385

Bei einem Verkehrsunfall in Steglitz erlitt gestern Nachmittag ein 90-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Senior gegen 16.15 Uhr bei grüner Fußgängerampel die Fahrbahn der Siemensstraße überquert haben. Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem Auto zeitgleich die Birkbuschstraße und bog nach links in die Siemensstraße ab, wo es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.