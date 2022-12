Unfallfahrer flüchtet und lässt Schwerverletzte zurück

Nr. 2386

Ein bislang unbekannter Fahrer verursachte letzte Nacht mutmaßlich einen Unfall in Plänterwald und flüchtete anschließend vom Unfallort. Nachdem mehrere Zeugen kurz nach 1 Uhr beobachtet hatten, dass ein Auto von der Köpenicker Landstraße abkam, gegen einen Baum im Treptower Park stieß und erst dann zum Stehen kam, alarmierten sie Polizei und Feuerwehr. Ebenso eilten sie zum verunfallten Wagen und leisteten den beiden noch im Auto sitzenden Personen, einem 18- und einer 21-Jährigen, Erste Hilfe. Den mutmaßlichen Fahrer sahen sie noch Gegenstände aus dem Fahrzeug entnehmen und dann in Richtung S-Bahnhof Plänterwald flüchten. In der Grünanlage eingetroffene Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten und brachten sie anschließend jeweils in Krankenhäuser. Während der 18-Jährige dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, verblieb die 21-Jährige stationär. Das Auto wurde durch die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.