Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2381

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Köpenick. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 48-Jährige gegen 20 Uhr mit ihrem Audi in der Bahnhofstraße in Richtung Seelenbinderstraße unterwegs und erfasste in Höhe des Einkaufszentrums Forum Köpenick mit ihrem Wagen den 55-Jährigen, der von rechts aus unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein soll. Der Fußgänger prallte auf die Motorhaube sowie gegen die Windschutzscheibe des Wagens und erlitt dabei Verletzungen am Oberkörper. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den 55-Jährigen zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Autofahrerin stand unter dem Eindruck des Geschehenen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.