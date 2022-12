Mutmaßlicher Räuber mit Phantombild gesucht

Nr. 2375

Mit einem Phantombild suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des Raubkommissariats der Polizeidirektion 4 (Süd) nach einem mutmaßlichen Räuber. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Gesuchte am Samstag, den 2. Juli 2022, gegen 9.40 Uhr einer 70-Jährigen an der Bushaltestelle der Linie 271 in der Kapaunenstraße Ecke Rhodeländerweg in Rudow die Kette vom Hals gerissen haben, nachdem sie beide zuvor aus einem Bus ausgestiegen waren und er die Frau nach dem Weg gefragt haben soll. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Rudower Fließ. Die 70-Jährige erlitt leichte Rötungen am Hals. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Mit Hilfe der Überfallenen konnte ein Phantombild erstellt werden, mit dem jetzt nach dem mutmaßlichen Räuber gesucht wird.