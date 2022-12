Überfall auf Tankstelle

Nr. 2351

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte nach Lichterfelde wegen eines Überfalls auf eine Tankstelle alarmiert. Ersten Informationen nach soll ein Mann gegen 2 Uhr die Verkaufsräume der Tankstelle am Barnackufer betreten haben. Einmal in dem Laden machte der Unbekannte jedoch keine Anstalten, die Räumlichkeiten wieder zu verlassen. Als der 19-jährige Mitarbeiter ihn wenig später zum Gehen aufforderte, quittierte der Tatverdächtige dies mit einer Attacke mit einer Bierflasche. Im folgenden Gerangel konnte der Mann ein offen im Tresenbereich liegendes Messer erreichen und sein Gegenüber damit am Arm verletzen. Anschließend bedrohte er den Mitarbeiter und forderte die Öffnung der Kasse. Mit erbeutetem Geld sowie einer halben Stange Zigaretten wollte der Unbekannte die Flucht antreten, die Tankstellentür war jedoch bereits wieder abgeschlossen. Mit einem Feuerlöscher schlug er daraufhin auf die Glastür ein, bis der Mitarbeiter die Tür öffnete. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige erlitt ein Hämatom am Kopf und eine Schnittverletzung am Arm, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).