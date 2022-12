Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2332

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Steglitz ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befuhr ein 83-Jähriger gegen 18.35 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse die Bergstraße in Richtung Thorwaldsenstraße und bog bei Grün rechts in die Bismarckstraße ab, um seine Fahrt in Richtung Albrechtstraße fortzusetzen. Dabei erfasste er mit seinem Wagen die 60-jährige Passantin, die die Bismarckstraße in Richtung Filandastraße bei Grün überquerte. In der Folge wurde die Frau zwischen einem verkehrsbedingt wartenden Auto und der A-Klasse eingeklemmt. Der Beifahrer des wartenden Autos soll dann kurz ausgestiegen sein, sich den möglicherweise entstandenen Schaden an dem Wagen angeschaut haben und wieder eingestiegen sein. Die Fahrerin oder der Fahrer des unbekannten Wagens entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zwischenzeitlich alarmierte Rettungskräfte versorgten die Fußgängerin zunächst am Ort und brachten sie dann mit Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es soll keine Lebensgefahr bestehen. Der 83 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.