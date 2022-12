Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2358

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Friedenau alarmiert. Nach ersten Informationen soll eine 63-jährige Autofahrerin gegen 12.20 Uhr die Mainauer Straße in Richtung Südwestkorso befahren haben, als ein neun jähriger Junge auf die Fahrbahn lief. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an, wobei der Wagen den linken Fuß des Jungen überrollte. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).