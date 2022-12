Schwerer Verkehrsunfall bei Baumschnittarbeiten

Nr. 2328

Bei einem Verkehrsunfall in Siemensstadt wurde gestern Mittag ein Mann schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein Lastwagen mit einem 52-Jährigen am Steuer gegen 11.30 Uhr die Nonnendammallee in Fahrtrichtung Rohrdamm. Einige Meter nach der Kreuzung zur Otternbuchtstraße waren zwei von den vier Fahrstreifen aufgrund einer Baustelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In Höhe eines dortigen Baumes stand eine Arbeitsmaschine mit Hebebühne und Korb, in welchem sich ein 34-Jähriger aufhielt, um Baumschnittarbeiten durchzuführen. Dabei soll der Korb in den rechten der noch befahrbaren Fahrstreifen hineingeragt haben. Als der Lastwagen dort vorbeifahren wollte, stieß er gegen den Korb, woraufhin der 34-Jährige circa drei Meter in die Tiefe und auf die Fahrbahn stürzte. Dadurch zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme sowie Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen.