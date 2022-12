Einkaufswagen auf Gleise geworfen

Nr. 2326

Unbekannte haben gestern Abend in Hellersdorf einen Einkaufswagen auf die Gleise der U-Bahn geworfen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger Triebwagenführer gegen 21.15 Uhr mit einem Zug der Linie U5 in Richtung Alexanderplatz unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Louis-Lewin-Straße stieß der Zug trotz einer eingeleiteten Bremsung gegen den im Gleisbett liegenden Einkaufswagen. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenpralls in mehrere Teile gerissen. Anschließend fuhr die Bahn bis zur Station Hellersdorf, an welcher die Fahrgäste unverletzt aussteigen konnten. Auch der Fahrer blieb unverletzt. Anschließend wurde der Zug mit Schäden an der Bremsanlage aus dem Verkehr genommen und zum Betriebshof gebracht. Der Zugverkehr war bis etwa 22.30 Uhr unterbrochen. Das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.