Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2307

Gestern Abend ereignete sich in Friedrichshain ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und gemäß Zeugenaussagen habe der 18-Jährige gegen 21 Uhr bei für ihn rotem Ampellicht die Fahrbahn der Warschauer Straße betreten. Eine 50-Jährige, die mit ihrem Auto zeitgleich in Richtung Grünberger Straße unterwegs war, erfasste trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung den Fußgänger mit ihrem Wagen frontal. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter auf die Fahrbahn geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.