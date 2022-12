Kollision zwischen Rettungswagen und Motorrad

Nr. 2306

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Weißensee alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten kurz vor 10 Uhr bei rotem Ampellicht von der Parkstraße nach rechts in die Rennbahnstraße abgebogen sein. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Motorrad, welches die Rennbahnstraße in Richtung Berliner Allee befuhr, wobei der 58-jährige Kradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Thorax zuzog. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).