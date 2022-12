Mann mit Schussverletzung aufgefunden

Nr. 2305

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem schwerverletzten Mann in Wedding alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein Zeuge gegen 16 Uhr in der Schulstraße in unmittelbarer Nähe zur Neuen Nazarethkirche auf den 29-Jährigen aufmerksam geworden sein, der eine blutende Schusswunde oberhalb des Hüftbereichs hatte. Zuvor soll es nach unterschiedlichen Zeugenaussagen zu einem Streit zwischen dem Mann und zwei Unbekannten gekommen sein. Anschließend seien die Tatverdächtigen mit einem weißen Wohnmobil in unbekannte Richtung geflohen. Der Verwundete kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).