Antisemitischer Angriff in der Ringbahn - Wer kennt diese Männer?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen?

Wer hat die Verdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Gesuchten geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 – 953 528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 – 953 599, per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de , über die Internetwache Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstmeldung Nr. 1835 vom 15. September 2022:

Ein Mann zeigte gestern Nachmittag bei einem Polizeiabschnitt eine judenfeindliche Attacke in einem S-Bahnzug in Charlottenburg-Nord an. Nach den Angaben des 33-Jährigen stieg er am Dienstag gegen 14.50 Uhr an der Station Jungfernheide in einen Zug der Ringbahnlinie S 41, als er kurz darauf von einem Fahrgast judenfeindlich beleidigt wurde. Als er sich dies verbat, packte ihn der Unbekannte am Arm. Der Festgehaltene schob den Mann von sich, worauf ein zweiter Unbekannter hinzutrat und gemeinsam mit dem vorherigen Angreifer mit Fäusten gegen den Kopf und Oberkörper des 33-Jährigen schlug. Als ein weiterer Fahrgast dazwischen ging, stieg der Angegriffene am Bahnhof Wedding aus, während das Duo seine Fahrt fortsetzte. Der 33-Jährige trug leichte Blessuren davon, brauchte bislang aber nicht behandelt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung übernommen.