Auto durchwühlt - Festnahmen

Nr. 2245

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag in Neukölln zwei Männer fest, nachdem diese ein Auto nach Wertgegenständen durchwühlt hatten. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Einsatzkräfte eines Fachkommissariats für Taschendiebstahl auf der Karl-Marx-Straße auf das Duo aufmerksam, welches gegen 15.30 Uhr versuchte, einer 42-Jährigen das Portemonnaie zu entwenden. Da die Frau dies jedoch bemerkte, scheiterte das Vorhaben. Etwas später versuchten dieselben Männer in Fahrzeuge zu gelangen, die be- und entladen oder auch soeben geparkt wurden. Am Kottbusser Damm gelang es ihnen, einen abgestellten Wagen zu öffnen und den Innenraum zu durchsuchen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen entwendeten sie jedoch nichts. Anschließend klickten bei beiden die Handschellen und die Männer im Alter von 43 und 31 Jahren kamen für weitere polizeiliche Maßnahmen in einen Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.