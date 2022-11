Mann ins Gleisbett gestoßen

Nr. 2244

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung nach Wedding alarmiert. Ersten Ermittlungen nach soll es gegen 20 Uhr zwischen zwei Männern im Alter von 52 und 59 Jahren zu einem Streit auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Seestraße gekommen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung habe der 52-Jährige seinen Kontrahenten auf die Bahngleise gestoßen. Der Mann konnte sich aufgrund einer Schwerbehinderung nicht alleine befreien, Zeugen eilten ihm jedoch rechtzeitig zu Hilfe. Er erlitt durch den Sturz eine leichte Verletzung am Arm, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Ein Polizeibeamter außer Dienst hielt den Tatverdächtigen, der eigenen Angaben zufolge verschiedene Drogen konsumiert haben wollte, bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte fest. Während der Wartezeit auf ein Transportkommando kollabierte der Tatverdächtige und stürzte auf den Boden, wodurch er sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Von dort brachte das Transportkommando den 52-Jährigen anschließend in einen Polizeigewahrsam, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt und er der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.