Mann nach Bedrohung festgenommen

Nr. 2243

Polizisten nahmen gestern Abend einen Mann in Dahlem fest. Zuvor bemerkten Mitarbeiter des Objektschutzes der Polizei Berlin den Mann gegen 18 Uhr auf der Podbielskiallee, wie er dort vor einer Botschaft auf der Fahrbahn hin und her lief. Dabei sagte der Mann, dass er die Botschaft betreten möchte, um dort das Personal anzugreifen. Weiterhin sagte er, dass er eine Waffe dabeihabe. Die Mitarbeiter alarmierten daraufhin Unterstützungskräfte zum Ort, die den 39-Jährigen ansprachen, überprüften und durchsuchten. Dabei fanden sie bei ihm ein abgesägtes Stuhlbein. Schließlich brachte ein Transportkommando den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, in dem ein Anschlussgewahrsam angeordnet wurde. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wegen des Verdachts der Bedrohung.