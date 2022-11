Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 2228

In Steglitz wurde gestern Nachmittag eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen überquerte die 73-Jährige gegen 17.35 Uhr mit ihrem Hund die Fahrbahn der Bergstraße und wurde von einem Pkw angefahren, mit dem eine 26-Jährige vom Prellerweg kommend in Richtung Göttinger Straße unterwegs war. Durch den Aufprall wurde die Seniorin auf die Fahrbahn geschleudert und schwer am Kopf und an der Hüfte verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 73-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Ihr Hund wurde leicht verletzt und nach einer ambulanten tierärztlichen Versorgung einer Bekannten übergeben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.