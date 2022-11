Schwer verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Nr. 2217

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in Tempelhof ereignete, erlitt ein Kind schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll sich das am Fahrbahnrand der Eschersheimer Straße stehende neunjährige Kind gegen 15.30 Uhr von der Hand seiner Mutter losgerissen haben und kurz hinter der Kreuzung Oberlandstraße zwischen wartenden Autos hindurch auf die Fahrbahn gerannt sein. Zeitgleich befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto die Eschersheimer Straße in Richtung Siegfriedstraße. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr vermeiden, welches Hautabschürfungen sowie schwere Verletzungen an einem Bein erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten es im Beisein seiner Mutter zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.