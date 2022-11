Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund

Nr. 2215

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht die Bundeszentrale einer Partei in Kreuzberg. Gegen 23 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Farbschmierereien am Haupteingang des Gebäudes an der Wilhelmstraße und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen am Ort ergaben, dass bislang Unbekannte mittels Schablonen und Farbe politische Parolen auf eine der Türen des Einganges aufbrachten. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Die Parolen wurden unleserlich gemacht.