Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Nr. 2200

Heute Morgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Mitte. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 29-jähriger Autofahrer gegen 6.20 Uhr auf dem Linksabbiegerfahrstreifen der Alexanderstraße gefahren sein. Bei grüner Ampel wollte er nach links in die Karl-Liebknecht-Straße abbiegen, wobei er einen ihm entgegenkommenden, 61-jährigen Radfahrer übersehen haben soll. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 61-Jährige mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe schlug, über die Motorhaube rollte und anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule sowie eine Beinfraktur und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme von ca. 6.30 Uhr bis ca. 8 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City).