Nr. 2168

Bislang Unbekannte brachen heute früh gegen 4.50 Uhr in Kreuzberg einen Geldautomaten auf. Eine aufmerksame Passantin rief die Polizei gegen 6.30 Uhr in die Yorckstraße, nachdem sie den beschädigten Automaten bemerkt hatte. Die mutmaßlichen Täter entwendeten Geld und sind flüchtig. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls dauern an und werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.