Mann durch Messerstich schwer verletzt

Nr. 2167

In Spandau ereignete sich gestern Abend eine Auseinandersetzung, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Gegen 18.10 Uhr kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge in der Seegefelder Straße zwischen dem 21-Jährigen und zwei bislang Unbekannten zu einem Streit, wobei der Mann eine Stichverletzung am Rücken erlitt. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der Verletzte rannte dem Duo noch hinterher, brach die Verfolgung aber kurz darauf ab und alarmierte einen Rettungswagen. Dessen Besatzung brachte den 21-Jährigen zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus, in welchem er stationär verblieb. Lebensgefahr soll dem bisherigen Vernehmen nach nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) geführt.